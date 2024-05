Za sodelovanje pri tihotapljenju orožja eno leto zapora

Kranj, 20. maja - Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljeval predobravnavni narok za Uroša Pernuša in Petra Kapusa, ki naj bi nameravala septembra lani v Francijo prepeljati velike količine orožja, a so avstrijski policisti orožje odkrili. Pernuš je danes kaznivo dejanje priznal in dobil eno leto zapora, Kapus pa vztraja, da za orožje v prikolici ni vedel.