Ministrstvo na predlog resolucije o programu varstva pred nesrečami prejelo šest pripomb

Ljubljana, 20. maja - V Upravi RS za zaščito in reševanje so do danes prejeli šest pripomb na predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2024-2030, ki je bil v javni razpravi do srede. Pripombe so prejeli s strani posameznikov in nevladnih organizacij, so danes za STA sporočili z ministrstva za obrambo.