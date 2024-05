Ladja Borkum izpolnjuje pogoje za vplutje v Luko Koper; na njej naj ne bi bilo orožja za Izrael

Madrid/Ljubljana, 20. maja - Ladja Borkum, ki pluje proti Luki Koper, izpolnjuje pogoje za vplutje, kar pomeni, da ji tega uprava za pomorstvo ne more prepovedati, so danes pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo. Španske oblasti so medtem zanikale, da bi ladja prevažala orožje za Izrael, kot so trdile španske propalestinske organizacije.