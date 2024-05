Ljubljanska borza: Indeks pridobil tretjino odstotka

Ljubljana, 20. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je prvi dan novega tedna zvišal za 0,37 odstotka. Navzgor so ga potisnile delnice Cinkarne Celje, NLB, Save Re in Krke, preostalim delnicam v indeksu se tečaj danes ni spremenil. Borzni posredniki so sklenili za 2,3 milijona evrov poslov, od tega več kot polovico z delnicami NLB.