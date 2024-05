Domski zdravniki v javnem pismu opozorili na pomanjkanje kadra v socialnovarstvenih zavodih

Ljubljana, 20. maja - Domski zdravniki in zdravnice so v javnem pismu opozorili na pomanjkanje kadra v socialnovarstvenih zavodih. Vlado pozivajo, da pristopi k bolj aktivnemu reševanju problematike in sprejme ustrezne korake, da se bo odliv zaposlenih iz zavodov prekinil in da bodo ustanove ponovno postale zanimive za zdravstveno in drugo osebje ne trgu dela.