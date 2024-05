Gibalno ovirani kolesarji krenili na pot od Radgone do Novega Sada

Gornja Radgona, 20. maja - Trije gibalno ovirani kolesarji so se danes s kolesi, prirejenimi za športne invalide, odpravili na 500-kilometrsko pot od avstrijske Radgone do Novega Sada v Srbiji. Na njej bodo prečkali tudi Slovenijo in Hrvaško, pot naj bi trajala pet dni. Projekt je dobrodelen, saj bodo ob tem podarili dve ročni kolesi Varaždinskim toplicam.