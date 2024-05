V Zagrebu začetek 17. festivala filmov in aktivizma Subversive

Zagreb, 20. maja - S Kritično cono in gostovanjem režiserja filma Alija Ahmadzadeha se v Zagrebu danes začenja 17. festival filmov in aktivizma Subversive. Prikazali bodo 40 igranih in dokumentarnih filmov ter gostili več priznanih avtorjev, ob koncu pa tudi predavanje ameriške politične aktivistke Angele Y. Davis.