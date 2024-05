Ob smrti Raisija odzivi tudi iz Evrope

Bruselj/Rim, 20. maja - V Bruslju so danes izrazili sožalje zaradi smrti iranskega predsednika Ebrahima Raisija in drugih predstavnikov države v nedeljski helikopterski nesreči. V mislih smo z njihovimi družinami, je sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila solidarnost z iransko vlado in ljudstvom.