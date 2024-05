Plesno razpoloženi Rod Stewart na svoji zadnji turneji navdušil Ljubljano

Ljubljana, 20. maja - V okviru svoje turneje, ki jo je poimenoval Še zadnjič (One Last Time), se je v Ljubljani v nedeljo ustavil britanski pevec Rod Stewart. To je bil njegovi prvi slovenski koncert v karieri, s katerim je dokazal, da ima svoje občinstvo tudi v tem delu Evrope. Njegov nastop, ki je postregel z največjimi uspešnicami, je bil precej plesno razpoložen.