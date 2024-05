Novi tajvanski predsednik ob prisegi pozval Kitajsko k ustavitvi ustrahovanja

Taipei, 20. maja - Na položaj je danes prisegel novi tajvanski predsednik Lai Ching-te, ki je ob tem pozval Kitajsko, naj preneha politično in vojaško ustrahovati otok. Obenem se je zavzel za mir in menil, da bodo imeli odnosi med Taipejem in Pekingom v prihodnje velik vpliv na celoten svet. Obljubil je obrambo demokracije Tajvana.