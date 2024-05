Indiana in Minnesota po zmagah na odločilnih sedmih tekmah v konferenčna finala

New York/Denver, 20. maja - Košarkarji Minnesote Timberwolves so ponoči v odločilni sedmi tekmi drugega kroga končnice zahodne konference v severnoameriški ligi NBA v Denverju premagali Nuggets z 98:90 in se s 4:3 v zmagah uvrstili v konferenčni finale. Na vzhodu so v sedmi tekmi slavili Indiana Pacers, ki so v gosteh s 130:109 odpravili New York Knicks.