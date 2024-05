Murska Sobota gosti srečanje mladih raziskovalcev Slovenije

Murska Sobota, 20. maja - Na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota se bo odvilo 58. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Sodelujoči osnovnošolci in srednješolci bodo predstavljali in zagovarjali svoje raziskovalne naloge. Danes bodo predstavili tudi rezultate nalog, razglasili pa jih bodo junija na slovesnosti v Ljubljani.