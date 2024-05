Kanadčani boljši od Švicarjev, desetica Američanov

Praga/Ostrava, 19. maja - Kanadski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Češkem v večernem derbiju ugnali Švico s 3:2 in si zagotovili neposredni obračun za prvo mesto skupine A proti Češki. Ta bo v Pragi na sporedu v torek. V Ostravi je reprezentanca ZDA s kar 10:1 ugnala Kazahstan in napredovala na drugo mesto razpredelnice v skupini B.