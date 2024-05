Za konec EP v Tacnu zlato kanuistom, srebro kanuistkam

Ljubljana, 19. maja - Fantastično nedeljo na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu sta zaokrožili slovenski ekipi. Kanuisti so v postavi Žiga Lin Hočevar, Luka Božič in Beni Savšek osvojili že tretje slovensko zlato na prvenstvu, uspeh pa je z drugim mestom dopolnila ženska ekipa v postavi Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak.