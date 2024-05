Policija išče priče in udeleženca prometne nesreče v Ljubljani

Ljubljana, 19. maja - Policija zaradi razjasnitve okoliščin petkove prometne nesreče na Gallusovem nabrežju v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena peška in kolesar, prosi vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, naj jim to sporočijo. Prav tako pozivajo neznanega kolesarja, naj se jim oglasi.

Nesreča se je zgodila v petek okoli 15. ure. Približno 20 let star kolesar, oblečen v kratko belo majico in kratke modre hlače, je trčil v peško, ki se je pri tem lažje poškodovala. Ponudil ji je pomoč, nato pa odpeljal s kraja, ne da bi si izmenjala podatke, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da to sporočijo na številko 113 ali (01) 470 09 60. Prav tako pozivajo neznanega kolesarja, da pokliče na eno od teh številk ali se zglasi na policijski postaji Ljubljana Vič, Tbilisijska ulica 65, Ljubljana.