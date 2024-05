Dallas s trojnim dvojčkom Dončića do konferenčnega finala

Dallas, 19. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so na šesti tekmi serije z Oklahomo City Thunder z izidom 117:116 zabeležili še četrto zmago in se uvrstili v finale zahodne konference. Luka Dončić je z 29 točkami, 10 skoki in 10 podajami dosegel trojni dvojček za Dallas, ki je v drugem polčasu preobrnil zaostanek 17 točk.