Ganna najboljši na kronometru, Pogačar tik za njim

Verona, 18. maja - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je v vožnji na čas v 14. etapi dirke po Italiji zasedel drugo mesto in še povišal prednost v skupnem seštevku. Dobrih 31 km dolgo traso od Castiglione delle Stiviera do Desenzana del Garde je sicer pričakovano dobil Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).