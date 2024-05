V Avstriji ob praznikih dolge kolone na avtocestah proti jugu

Salzburg, 18. maja - V Avstriji ob binkoštnih praznikih danes nastajajo dolge kolone na avtocestah na Solnograškem in Tirolskem. Na turski avtocesti so v smeri od Salzburga proti Sloveniji in Italiji kolone na posameznih odsekih občasno dolge tudi po več kilometrov, promet pa dodatno ovirajo okoljski aktivisti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.