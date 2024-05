Letošnja slovenska olimpijska kolekcija v znamenju temno modre

Ljubljana, 18. maja - V sklopu Festivala nakupov in zabave so pred trgovino Intersport v BTC Cityju v Ljubljani predstavili novo olimpijsko kolekcijo, v kateri bodo slovenski športniki in športnice na olimpijskih igrah v Parizu med 26. julijem in 11. avgustom zastopali Slovenijo. Olimpijske uniforme slovenskih olimpijcev bodo v znamenju temno modre barve.