Po Coppoli festival v Cannesu razburkala tudi Emma Stone in Lanthimos

Cannes, 18. maja - Po Francisu Fordu Coppoli, ki je v četrtek v Cannesu prikazal težko pričakovani film Megalopolis, sta filmski festival čustveno razvnela tudi Emma Stone in režiser Yorgos Lanthimos s filmom Kinds of Kindness, ki so ga prikazali v petek. Film tekmovalnega programa je vzbudil buren smeh v občinstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.