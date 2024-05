Obilno deževje na zahodu Nemčije povzročilo poplave in zemeljske plazove

Saarbrücken, 18. maja - Zvezno deželo Posarje na zahodu Nemčije je prizadelo obilno deževje, ki je v petek povzročilo poplave in zemeljske plazove, zaradi katerih so morali evakuirati številne ljudi. Za zdaj ne poročajo o smrtnih žrtvah, se je pa en človek med evakuacijo poškodoval. Razmere so se davi nekoliko umirile, poroča nemška tiskovna agencija dpa.