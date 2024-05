Zanesljiva zmaga Nemčije, Avstrija brez še enega presenečenja

Praga, 17. maja - Gostitelji Čehi so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju danes v Pragi premagali Avstrijo s 4:0. Najvišjo zmago dneva so dosegli svetovni podprvaki Nemci, ki so Kazahstan odpravili z 8:2. ZDA so novince Poljake odpravile s 4:1, Danska je s 4:3 premagala Britance.