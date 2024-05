Milan v ciljnem sprintu do tretje zmaga na Giru

Riccione, 17. maja - Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec ravninske 13. etape dirke po Italiji. Na skoraj povsem ravninski trasi med krajema Riccione in Cento, dolgi 179 km, je imel za tretjo zmago na letošnjem Giru Milan največ moči v ciljnem sprintu glavnine. Slovenski as Tadej Pogačar je končal v glavnini in obdržal vodstvo v skupnem seštevku.