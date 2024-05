V Piranu do konca poletja razstava feministične umetnosti Vedno na voljo

Piran, 19. maja - V Mestno galerijo Piran so prenesli izbor del z razstave Vedno na voljo s podnaslovom Feministične pozicije v umetnosti, ki je bila od oktobra lani do aprila letos na ogled v Moderni galeriji v Ljubljani. Do 21. avgusta bodo izbrana umetniška dela dodatek k poletni kulturni ponudbi Pirana, so povedali na nedavni novinarski konferenci.