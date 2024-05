Ljubljana, 17. maja - Najpomembnejše delnice na Ljubljanski borzi so se v tem trgovalnem tednu, ki so ga zaznamovale objave poslovnih rezultatov, v povprečju podražile. Indeks SBI TOP je pridobil 1,42 odstotka in se oblikoval pri 1484,49 točke. Vlagatelji so skupno sklenili za 12,7 milijona evrov poslov.