Ob francoski rivieri začela delovati zasebna plavajoča plaža

Pariz, 17. maja - Zasebna plavajoča plaža z restavracijo, barom in bazenom, zasidrana ob francoski rivieri, je kljub nasprotovanju lokalnih politikov in okoljevarstvenikov začela delovati, so danes sporočili njeni lastniki. Plaža sicer to sezono še ne bo odprta za javnost, bo pa na voljo za zasebne dogodke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.