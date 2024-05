Bled, 18. maja - Bled je danes prizorišče prvega športno-rekreativnega izziva Spartan race. Gre za serijo tekov z ovirami, v katerih se udeleženci pomerijo na treh različnih razdaljah, in sicer na pet, deset in 21 kilometrov. Za to preizkušnjo se je prijavilo več kot 3000 tekačev iz več kot 35 držav.