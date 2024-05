Na Ptuju se začenja 35. festival Dobrote slovenskih kmetij

Ptuj, 17. maja - Od danes do nedelje bo Ptuj v minoritskem samostanu gostil 35. kulinarični festival Dobrote slovenskih kmetij, v soboto pa v dominikanskem samostanu še 10. Salon Sauvignon. Prva ocenjevanja so se začela februarja, strokovne komisije pa so ocenile 888 izdelkov in jih v 17 različnih skupinah nagradile približno 800, so povedali organizatorji.