V hrvaškem saboru maratonska razprava o sestavi in programu nove vlade

Zagreb, 17. maja - Razpravo v hrvaškem saboru pred glasovanjem o sestavi in programu nove vlade, ki ju je danes predstavil premier Andrej Plenković, so zaznamovala predvsem demografska in ideološka vprašanja. Glasovanje o zaupnici vladi bo predvidoma pozno ponoči. Glede na razmerje moči je pričakovati, da bo sabor potrdil tretjo Plenkovićevo vlado.