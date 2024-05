Vodstvo psihiatrične klinike zavrača očitke o sistemskih nepravilnostih

Ljubljana, 17. maja - Vodstvo ljubljanske psihiatrične klinike je v odzivu na vmesno poročilo o sistemskem nadzoru ministrstva za zdravje vse očitke o sistemskih pomanjkljivostih zavrnilo kot neutemeljene. Poročilo in delovanje nadzorne komisije je po njihovem mnenju pristransko, nestrokovno in nezakonito, zato so ministrstvo pozvali, naj imenuje novo komisijo.