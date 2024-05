Direktorica Europola za STA: Organizirani kriminal spodkopava pravno državo

pogovarjal se je Luka Tetičkovič

Tacen, 20. maja - Kriminalne združbe s prelivanjem nezakonito pridobljenega denarja v zakonite posle in korupcijo poskušajo pridobivati moč in vpliv, s tem pa spodkopavajo pravno državo, je v pogovoru za STA opozorila izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle. Odgovor na to vidi v mednarodnem sodelovanju organov pregona, tudi ob podpori Europola.