Referendumi 2024: Stališča o preferenčnem glasu na volitvah v DZ

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca?".

STA objavlja stališča do referendumskega vprašanja vseh organizatorjev, ki so vstopili v kampanjo. Navedeni so glede na tip organizatorja in po vrstnem redu, kot ga je objavila Državna volilna komisija.

POLITIČNA STRANKA

SLS - PROTI

Uvedba preferenčnega glasu znotraj obstoječega volilnega sistema bi porušila enakovredno regionalno zastopanost v DZ in pripeljala do večje centralizacije Slovenije, zato predlogu uvedbe preferenčnega glasu z ukinitvijo okrajev nasprotujemo. V SLS stojimo na stališču, da je najboljši volilni sistem za Slovenijo kombinirani, po vzoru nemškega, kjer polovico poslancev izvolimo preko strankarskih list, polovico pa po okrajih po večinskem sistemu. V tem sistemu je smelo uvesti tudi preferenčni glas.

Stranka mladih - Zeleni Evrope - PROTI

Pravico do izbire v sami osnovi podpiramo, razumemo pa razliko med enakostjo in enakopravnostjo. Predloga ob ohranjanju trenutne razporeditve volilnih enot ne moremo podpreti, saj bi lahko bili odlični kandidati iz manjših krajev neupravičeno zapostavljeni, saj jih v mestih v isti volilni enoti ne poznajo najbolje. Ob obstoječih volilnih enotah bi oseba iz Podčetrtka konkurirala osebi iz Maribora, ali oseba iz Ribnice osebi iz Ljubljane. Ob smiselni spremembi volilnih enot pa zamisel podpiramo.

NSi - ZA

Uvedba preferenčnega glasu poveča moč volivcev, saj lahko neposredno izberejo kandidata, ki jim je najbližji, prav tako bi se povečala zdrava politična konkurenca, predvolilna tekma bi bila širša, zato bi bile širše tudi razprave in soočenje argumentov. Bi se pa zmanjšala moč in vloga političnih strank. Pri morebitni uvedbi preferenčnega glasu bo moral zakonodajalec izjemno paziti, da se ohrani vloga in moč kandidatov s podeželja, kar je npr. mogoče s povečanjem števila volilnih enot.

Zeleni Slovenije - ZA

Absolutno DA, saj daje možnost volivkam in volivcem, da direktno volijo želenega kandidata in ne samo stranko. To strankam zmanjšuje možnost, da v "izvoljive okraje" postavljajo kandidate, za katere si stranke želijo, da so izvoljeni in pri tem daje več vpliva na to volivcem.

SD - ZA

Socialni demokrati predlagamo volivkam in volivcem, da na referendumu o uvedbi preferenčnega glasu glasujejo ZA. Upamo, da se bodo v javni razpravi in kasnejši uveljavitvi ljudske volje oblikovali tudi jasnejši okvirji konkretnih rešitev za uvedbo preferenčnega glasu, ki bi povečal vpliv volivcev na sestavo DZ, za katere bi bilo moč dobiti dvotretjinsko podporo v DZ. Ostajamo odprti za javno razpravo in resen politični dialog o možnostih, ki bi lahko pripeljale do zahtevane ustavne večine.

Levica - ZA

Podpiramo uvedbo preferenčnega glasu. V trenutno veljavnem sistemu volivke in volivci le izberejo kandidata iz njihovega okraja, nimajo pa vpliva na to, ali bo na koncu tudi izvoljen. Glavna prednost preferenčnega glasu je v večjem vplivu volivcev na odločanje o tem, kateri kandidat z liste naj zastopa njihove interese v DZ. Zaradi te kombinacije in proporcionalnosti zastopanosti se preferenčni glas uporablja v vse več državah. V Sloveniji ga že uporabljamo na lokalnih in evropskih volitvah.

Gibanje Svoboda - ZA

Uvedba preferenčnega glasu bi bolj dosledno upoštevala ustavo, hkrati pa odpravlja pomanjkljivosti trenutne ureditve, saj krepi vpliv volivcev na izbiro kandidata. To omogoča volivcem, da svoj glas namenijo posameznemu kandidatu, kar pomeni, da sestava DZ bolj neposredno odraža voljo volivcev. V Sloveniji se preferenčni glas že uporablja na lokalnih in evropskih volitvah. Kandidati bodo zaradi želje po večjem številu preferenčnih glasov bolj motivirani za vzpostavljanje stika z volivci na terenu.

SDS - PROTI

Državljani smo leta 1996 na referendumu že povedali, kakšen volilni sistem želimo. To je dvokrožni večinski sistem, po katerem bi 88 poslancev volili neposredno, volivci pa bi imeli absolutno moč pri odločanju, kdo jih bo zastopal v DZ. Če želi koalicija uveljavljati voljo ljudi, naj uvede tak sistem. Toda koalicija sanja o sistemu, po katerem v DZ ne bi bilo več predstavnikov podeželja, ampak le še poslanci iz največjih mest. Namesto decentralizacije še večja centralizacija. Želijo ukiniti volilne okraje in si ustvariti DZ po svoji podobi.

Vesna - ZA

Vesna zagovarja stališče, da se morajo politične odločitve "sprejemati kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani" (Lizbonska pogodba EU), zato podpira možnost uvedbe preferenčnega glasu na volitvah v DZ RS kot enega izmed ukrepov za doseganje tega cilja. S tem se zagotovi večji vpliv volivcev na izvolitev poslancev, podobno kot to velja pri evropskih volitvah. Dodatna sprememba, ki jo zagovarjamo, pa je nižanje starostne meje za udeležbo na volitvah - na 16 let.

Piratska stranka - ZA

V Piratski stranki podpiramo uvedbo preferenčnega glasu tudi na volitvah v DZ. Danes imajo na izvolitev poslancev prevladujoč vpliv vodstva političnih strank, ki z nastavljanjem posameznih kandidatov v manj in bolj izvoljive okraje odločijo, kdo bo izvoljen. Preferenčni glas bi ob ukinitvi volilnih okrajev opolnomočil volivce. Pirati ob tem poudarjamo, da je potrebno uvesti tudi t. i. rezervni glas, ki bi bil v primeru, da izbrana lista ne prestopi volilnega praga, prenesen na drugo, rezervno listo.

PRAVNA OSEBA

