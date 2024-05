Sava zalila del tribun v Tacnu

Ljubljana, 17. maja - Reka Sava je dodobra skrojila spored evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah na brzicah v Tacnu. Zaradi naraslih voda so organizatorji spremenili in zgostili načrtovani tekmovalni urnik. Kot so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije, je bil danes, ki je sicer prost dan, pod vodo del tribun na prizorišču prvenstva stare celine.