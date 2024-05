V stanovanju Mariborčana zasegli 68 sadik konoplje

Maribor, 17. maja - Mariborski policisti so v četrtek v hišni preiskavi na podlagi odredbe tamkajšnjega sodišča, opravili hišno preiskavo pri 58-letniku iz Maribora in v prirejenem prostoru za gojenje prepovedane droge v njegovem stanovanju zasegli 68 sadik konoplje. Ob tem so moškemu zasegli tudi pripomočke za gojenje.