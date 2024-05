Gorenjski kriminalisti v preiskavi zasegli večjo količino konoplje

Kranj, 17. maja - Gorenjski kriminalisti so v tem tednu med hišno preiskavo pri 24-letnemu osumljencu z območja Kranja našli in zasegli okoli 60 sadik, posušene rastlinske delce in druge produkte, za katere sumijo, da gre za konopljo. Našli so tudi pripomočke za gojenje te prepovedane droge, so sporočili s Policijske uprave Kranj.