IEA opozarja na tveganje pomanjkanja bistvenih energetskih mineralov

Pariz, 17. maja - Cene mineralov, bistvenih za zeleni prehod, so se znižale na raven pred pandemijo covida-19, saj je dobava dohitela in presegla povpraševanje. Če gre za dobro novico za potrošnike, pa bi to lahko še dodatno vodilo v neustrezne naložbe, kar bi povzročilo pomanjkanje mineralov, je danes opozorila Mednarodna agencija za energijo (IEA).