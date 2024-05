Kumer: Prehod na zeleno energijo nujen in neizogiben

Celje, 17. maja - Prehod na zeleno energijo je po besedah okoljskega ministra Bojana Kumra nujen in neizogiben, biti pa mora pravičen in vključujoč. Kot je poudaril ob začetku ministrskega srečanja na temo energetskega prehoda jugovzhodne Evrope v nizkoogljično družbo, ki poteka na celjskem sejmišču, je treba prihodnjim generacijam zagotoviti zdrav in čist planet.