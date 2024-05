Udeleženci bančne konference o nujnosti združevanja kapitalskih trgov

Portorož, 17. maja - Na mednarodni konferenci Finančni sistemi v regiji srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope so se govorci strinjali, da je v Evropi nujno treba narediti nadaljnje korake na poti do bančne unije in do unije kapitalskih trgov. Le tako bodo ti lahko podpirali podjetja in gospodarstva na poti razvoja, so poudarili.