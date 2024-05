Reke ponoči najbolj naraščale na Štajerskem, Drava še nekoliko narašča

Ljubljana, 17. maja - Nočne vremenske in hidrološke razmere so bile ponoči skoraj povsem v skladu z napovedmi. Reke so narasle zlasti na Gorenjskem ter v severovzhodni Sloveniji. Najbolj so izstopale na Štajerskem, predvsem Drava, ki je zaradi napovedanega povečanega pretoka iz Avstrije močno narasla in se že razliva na posameznih območjih ob strugi.