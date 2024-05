Ob četrtkovih nevihtah največ zalitih hiš v Šmarju pri Jelšah, škodo povzročali tudi udari strel

Šmarje pri Jelšah/Celje/Destrnik, 17. maja - V četrtek zvečer so predvsem na severovzhodu države in ponekod drugje nastale močnejše lokalne nevihte z močnimi nalivi in vetrom. Najhuje je bilo na območju naselja Šmarje pri Jelšah, kjer so meteorne vode zalile okoli 30 objektov. Ponekod so bila poplavljena cestišča, škodo pa so povzročili tudi udari strel, poroča uprava za zaščito in reševanje.