V Strasbourgu obeležujejo 75. obletnico delovanja Sveta Evrope

Strasbourg, 16. maja - S slovesnostjo v operni hiši v Strasbourgu so danes obeležili 75. obletnico delovanja Sveta Evrope. Generalna sekretarka SE Marija Pejčinović Burić je v nagovoru izpostavila glavne dosežke Sveta Evrope skozi leta in poudarila pomen več kot 200 sprejetih aktov in konvencij, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.