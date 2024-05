Evropska komisija za razvojne projekte na področju obrambe namenja več kot milijardo evrov

Bruselj, 16. maja - Evropska komisija je danes objavila rezultate razpisov za raziskovalne in razvojne projekte na področju obrambe v skupni višini 1,031 milijarde evrov. V 54 izbranih predlogih po navedbah komisije sodeluje 581 pravnih subjektov iz 26 držav članic EU in Norveške, med njimi so tudi tri slovenska podjetja.