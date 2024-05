Sodišče zavrglo tožbi občin Brežice in Središče ob Dravi glede izpostav azilnega doma

Ljubljana, 16. maja - Upravno sodišče je zavrglo tožbi občin Brežice in Središče ob Dravi zaradi izpostav azilnega doma, ki ju namerava vlada urediti na Obrežju in v Središču ob Dravi. Posledično je sodišče zavrglo tudi predloga za začasno zadržanje izvrševanja sklepa vlade o lokaciji azilnih domov. Zoper odločitev je možna pritožba, so danes sporočili s sodišča.