Ljubljanske potujoče knjižnice vozijo že 50 let

Ljubljana, 16. maja - Ob 50. obletnici Potujoče knjižnice Ljubljana je v sklopu Festivala in strokovnega posvetovanja potujočih knjižnic na Kongresnem trgu na voljo ogled 18 polno opremljenih bibliobusov iz Slovenije in tujine. Na današnjem odprtju festivala so poudarili dostopnost do knjig in informacij, ki jih omogočajo potujoče knjižnice.