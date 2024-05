Arčon po poskusu atentata na Fica: Slovenija je varna država

Ljubljana, 16. maja - Podpredsednik vlade Matej Arčon je po poskusu atentata na premierja Slovaške Roberta Fica danes zatrdil, da je Slovenija varna država in varna družba. "Zaupamo našim strokovnjakom in varnostnim organom, odzvali se bomo ustrezno," je dejal. Nosilce javnih funkcij pa je pozval, naj bodo na družbenih omrežjih zmerni in se izogibajo sovražnemu govoru.