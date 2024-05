Cinkarna Celje v prvem četrtletju z nižjimi prihodki in dobičkom

Celje, 16. maja - Cinkarna Celje je v prvem letošnjem četrtletju prihodke v medletni primerjavi znižala za pet odstotkov na 47,5 milijona evrov, kar so v družbi pripisali nižjim prodajnim cenam pigmenta titanovega dioksida. Čisti dobiček je bil z 1,3 milijona evrov nižji za 66 odstotkov. Rezultat kljub vsemu presega napovedi za to obdobje, so poudarili.