Slovaški novinar: Skušamo razumeti, kaj se je zgodilo in zakaj

Bratislava, 16. maja - Slovaška je v šoku, je za STA dejal novinar slovaškega časnika Pravda Andrej Matišak dan po atentatu na premierja Roberta Fica. Trenutno skušajo vsi razumeti, kaj se je zgodilo in zakaj. V ozračju pa je po njegovih besedah čutiti strah in napetost. Osebno ni preveč optimističen, da bo dogodek umiril napeto ozračje v državi, čeprav bi bilo to dobro.