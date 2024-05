Pogrešan je 78-letnik iz Črnomlja

Črnomelj, 16. maja - Od srede je pogrešan 78-letni Ivan Mavsar iz Gornje Pake v Črnomlju. Visok je okoli 170 centimetrov in ima sive lase. Nazadnje so ga opazili, ko je v jutranjih urah od doma v Gornji Paki odšel na vlak proti Ljubljani. Oblečen je bil v črne hlače, črno jakno in črno belo srajco, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo mesto.