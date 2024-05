Monetova slika na dražbi v New Yorku dosegla 35 milijonov dolarjev

New York, 16. maja - Sliko Kopice pri Givernyju Clauda Moneta so v sredo na dražbi v New Yorku prodali za skoraj 35 milijonov dolarjev, so sporočili iz dražbene hiše Sotheby's. Visoki znesek po njihovih ocenah predstavlja dober začetek spomladanske razprodaje umetnin v New Yorku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.