Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, tudi nevihtami

Ljubljana, 16. maja - Padavine bodo dopoldne pogostejše in močnejše v zahodnih krajih. Pihal bo vzhodni do jugovzhodni veter, ob morju se bo zvečer okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, ob morju okoli 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso Slovenijo in do jutra že povečini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija.

V petek se bo delno zjasnilo, bolj jasno bo v vzhodni polovici Slovenije. Predvsem v zahodnih krajih bodo še plohe in kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo ob prehodu vremenske fronte pojavljali močni krajevni nalivi.

Obeti: V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo dokaj sončno vreme, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo ter zahodnim in severnim Sredozemljem je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta bo zvečer prešla Slovenijo. Pred njo k nam v višinah od jugozahoda priteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes popoldne in zvečer bodo padavine in nevihte od zahoda postopno zajele vse sosednje pokrajine. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo, ki se bo zvečer prehodno okrepil. V petek se bo delno razjasnilo, le na območju Alp bo še deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo obremenitev zaradi vremena občutilo veliko ljudi. V petek bo vpliv vremena na počutje ugoden.